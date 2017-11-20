Org. Akar'ın kemer izli fotoğrafını paylaştılar!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kanada'da yapılan 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılıp konuşma yaptı. Akar'ın konuşması öncesinde forumun Twitter hesabında paylaşılan bir fotoğraf ise tepki çekti.

Forumun onaylı Twitter hesabı, Akar'ın boğazında kemer izi olan fotoğrafını kullandı.

15 Temmuz'da darbecilerin derdest ettiği Akar'ın kurtarıldıktan sonraki görüntülerinde boğazındaki izler dikkat çekmişti.

Güvenlik forumunun Twitter hesabından fotoğraf daha sonra kaldırılırken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Forumun hesabından daha sonra Org. Akar'ın konuşma yaparken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

nato

Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar