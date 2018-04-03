Org. Akar Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

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