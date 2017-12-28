Genelkurmay Başkanı Akar, "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı, azimli." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER