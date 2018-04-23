Kamuoyunda “Kartal bebek” olarak bilinen Kartal Yılmaz Yıldırım’ın kalp nakli için Almanya’ya gitmesinden etkilenen öğretmenlerinin konuyu kendileriyle paylaşmasıyla harekete geçen öğrencilerin organ bağışı seferberliği, çok sayıda hastaya umut olacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Pendik Enver Çelik Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Turgay Kuşdoğan’ın kalp nakli bekleyen ve tedavi için Almanya’ya götürülen Kartal bebeğin durumundan etkilenerek bunu öğrencileriyle paylaşması, minik yürekleri harekete geçirdi. Durumdan etkilenerek “Biz bu konuda neler yapabiliriz?” diye soran öğrencilerine organ bağışı ve nakli hakkında eğitim veren Kuşdoğan, bunu öğrencilerinin de isteğiyle kampanyaya dönüştürdü.

Aldıkları eğitimle ilk olarak yakınlarından başlayarak, organ bağışının önemi ve nakil bekleyen hastaların mağduriyeti hakkında insanları bilgilendiren öğrenciler, bağışta bulunmaları için onlara neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’ye yaklaşık 120 bağışçı kazandıran öğrenciler, daha fazla bağışçıya ulaşmak ve daha çok kişiye umut olmak için çalışmalarına devam ediyor.

ANNESİ BAĞIŞÇI OLDU

Proje kapsamında annesinin bağışçı olmasını sağlayan 7’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ilgaz Keskin de bilgilendirme ve ikna çalışmalarına önce yakınlarından başladıklarını belirtirken, “Böyle bir şey yaptığımız için çok mutluyuz. İkna ettiğim kişiler oldu. Annem bağış yapmayı kabul etti. Fazla kişiyi ikna edemedim. Fazla ısrar etmedik, yalnızca iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık ama yine de bazı insanlar önyargılı yaklaştı. Arkadaşlarımla birlikte bu çalışmayı devam ettireceğiz ve büyüteceğiz” ifadesini kullandı.

MÜDÜR YARDIMCISINI İKNA ETTİ

7’nci sınıf öğrencisi İrem Nur İleri ise insanlara organ bağışının yararlarını ve bağış yapmanın önemini anlattığını ifade ederek, “Konuştuğum kişilerden biri de okulumuzun müdür yardımcısıydı. Kendisine organ bağışının faydalarını ve neden böyle bir şey yapması gerektiğini açıkladım. Kendisinin de bilgisi vardı ve kabul etti. Bu şekilde ülkemize bir bağışçı kazandırmış oldum” dedi.

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