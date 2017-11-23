Organ nakli beklerken hayatını kaybeden Medine Gücükbacak'ın organları umut oldu

Isparta'da 8 yıldan bu yana böbrek nakli beklerken hayatını kaybeden kadının vasiyeti nakil bekleyen bir hastaya umut oldu. 22 yıllık eşinin vasiyeti üzerine organlarını bağışlayan Zühtü Gücükbacak, "Herkese şefkatli ve merhametli davranırdı. Hayati iyiliklerle geçti. Eşim tam bir iyilik perisiydi, o adeta bir melekti" dedi.

İHA'nın haberine göre; Isparta'da 8 yıldır böbrek nakli beklerken geçtiğimiz akşam beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki Medine Gücükbacak'ın vasiyeti üzerine eşi tarafından organları bağışlandı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan operasyonla alınan karaciğer nakil bekleyen bir hastaya umut oldu. Vasiyet üzerine organları bağışlanan kadının hikayesi ise herkesi duygulandırdı.

"8 YIL ÖNCE NAKİL BAŞVURUSU YAPMIŞTIK"

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası'nda ikamet eden Medine Gücükbacak'ın yaklaşık 10 yıldan bu yana böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü ve rahatsızlığının günden güne ilerlemesi sonrasında doktorlar tarafından nakil başvurusu yaptığını anlatan eşi Zühtü Gücükbacak, "Eşim diyalize giriyordu. Doktorlar eşimin hayatını daha iyi idame ettirebilmesi için organ nakli gerektiğini söylediler. Biz de bunun için yaklaşık 8 yıl önce nakil başvurusunda bulunduk. Eşim için böbrek arayışına girmiştik. Ben vermek istedim ama uygun olmadığı söylendi. Biz de uygun bir donörün bulunması için beklemeye başladık" dedi.

"EŞİMİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK"

Eşinin beyin ölümü gerçekleşmeden önceki süreçte gördüğü tedavi sırasında kendilerine organlarının bağışlanması vasiyetinde bulunduğunu ifade eden Zühtü Gücükbacak, "Eşimle yaklaşık 1 ay önce guatr tedavisi için hastaneye geldik. Süreç arka arkaya olumsuzluklarla devam etti. Son olarak yaklaşık 10-15 gündür SDÜ Tıp Fakültesinde böbrek rahatsızlığı tedavi görüyordu. Son süreçte artık tamamen ümidini yitirince kendisi bana, 'Eşim, sana vasiyetim hayatım boyunca insanlara hep faydalı olmak istedim, bu salih niyetimle benim kalan organlarımı bir insanı yaşatmak için bağışlamanı istiyorum' demişti. Çocuklarımızla beraber geldik, eşimin organlarını bağışlamak istediğimizi söyledik. İnşallah kalan arkadaşımıza da organlar uysun, duygularımız, düşüncelerimiz ve dualarımız bu yönde" diye konuştu.

"KARACİĞER NAKLİ BEKLEYEN BİR HASTAYA 4 SAATLİK OPERASYONLA NAKİL YAPILDI"

Organları bağışlanan kadının rahatsızlığı neticesinde hastaneye geldikten sonra yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken beyin ölümü gerçekleştiğini kaydeden SDÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Karaciğer Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, "Yoğun bakımda takip ettiğimiz hastanın, yapılan tetkikler sonucu beyin ölümü gerçekleşmesi sonrasında yakınlarına bilgi verildi. Duyarlı hasta yakınları organlarını bağışlamaya karar verdi. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra karaciğerinin, yetmezlik bulunan bir hastaya uygun olduğuna karar verdik. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın uygun olan karaciğeri alınarak, başka bir nakil bekleyen hastamıza, 4 saatlik operasyonla takıldı. Genel durumu istediğimiz ölçülerde, yoğun bakımda bir süre takip ettikten sonra taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HER BİR ORGAN BİR HAYATA UMUT OLABİLİYOR"

Organ bağışı konusunda duyarlılık çağrısı yapan Doç. Dr. Sabuncuoğlu, "Buradaki bizim anlatmak istediğimiz şey, beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın, hasta yakınlarının bilinçli davranışları sonrasında organlarının bağışlanması ile birlikte nakil bekleyen hastalarımıza yeni bir hayat hediye edebilmek. Herkes bu konuda aslında bilgi sahibi olmalı. İhtiyacı olduğunda değil de, öncesinde bilgi sahibi olurlarsa, hem kendilerine hem de başkalarına daha faydalı olabilirler. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra eğer bağış olmazsa, hastanın-vefat eden kişinin organları kimse tarafından kullanılamıyor ve mezara gidiyor. Ama bağış olduğu zaman her bir organ bir hastaya umut olabiliyor. İşte mevcut durumda nakil yaptığımız hastamıza yaptığımız organ uyum gösterirse, o da sağlıklı bir hayata kavuşmuş olacak" ifadelerine yer verdi.

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