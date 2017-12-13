Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi içinde KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Programı’ndan hibe alarak 2017’de kurulan AxolotlBio, geliştirmeye devam ettiği 3 boyutlu biyo baskı cihazıyla işlevini gerçekleştiremeyen organları yeniden basacak.

5 YIL İÇİNDE...

Gazete Habertürk'ün haberine göre bu sayede, kişinin kök hücresini, özel laboratuvar ortamında çoğaltarak, yapılması istenen organ dokularıyla karıştırıp katmanlı bir şekilde organ basmak ve nakil yapmak 5 yıl içinde mümkün hale gelecek.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, organ nakli bekleyen insan sayısının günden güne artmasına rağmen, bağışçı sayısının aynı oranda artmadığını, buna, bağışçının verdiği organın çeşitli sorunlar nedeniyle bağışlanan kişiye uyumsuz olması ihtimali de eklenince ortaya uzun yıllar uygun organ için sıra beklemek gibi vahim bir durumun çıktığını belirtti. Güner, “Bu projenin, işlevini kaybetmiş organ problemi yaşayanların umudu olacağına inanıyoruz” dedi.

AxolotlBio Kurucu Ortağı Can Garipoğlu da projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade ederek, “Globalde yer alan 3 boyutlu biyo baskı cihazlarının çoğunun çeşitli sorunları bulunuyor. Bizim cihazımız ise kolay kullanımlı, geliştirmeye açık, geniş bir aralıkta materyal basımına imkân tanıması ve maliyet avantajı itibarıyla fark yaratıyor. Projeyle orta vadede sık yaşanan organ uyuşmazlığı sorununun önüne geçecek çalışmaların hızlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.