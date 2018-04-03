HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, dekorasyonu ve mönüsüyle bizzat ilgilendiği restoranının açılışını 14 Nisan’da vereceği mini konserle yapacak. Sesi kadar düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Atiye, her fırsatta organik beslenmeye verdiği önemi dile getiriyordu.

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