Organik bala destek geldi!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklemesi ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden ödeme yapılacak.

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3 Eylül'den 2 Kasım'a kadar gerekli belgelerle kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.