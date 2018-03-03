Organik reçeller, marmelatlar, fındık ezmesi ve meyve suları üretiyorlar. İlk dükkânlarını Amasra’da açmışlar. Ardından İstanbul’daki kafe gelmiş. Kafenin mönüsünde Bartın yöresine ait pek çok lezzet var. Önceliği yerel ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan iyi ve lezzetli gıda olan Elif Babayiğit Demirkol’un gelecekle ilgili hayali ise tüm dünyanın organik ve iyi beslenmesi..HT Cumartesi'den Nur Toprakoğlu'nun haberi...

İyi, temiz, yerel gıda dünyada çok önemseniyor. Siz bu konuda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

İyi gıdaya ulaşmanın birçok aşaması var. Öncelikle ne ürünlerimizde ne mutfağımızda görüntü ve raf ömrü için ekstra maddeler kullanmıyoruz. “Bırak dondurmamız biraz daha çabuk erisin ya da helvamız yağlansın ama içinde yağ tutucu emülgatör olmasın” diye düşünüyoruz. Endüstriyelleşme yolunda icat edilen katkı maddelerinin çoğu tadı baskılıyor. Lezzet bizim için çok önemli bir gösterge. Vücudun yararlıyı algılamada en önemli mekanizması tat ve koku duyusu. Yeter ki sarhoş edip yolunu şaşırtmayalım, çok yüklenip ayarlarını bozmayalım. Bizim organik sertifikasyon sürecinden geçmiş ürünlerimiz var. Organik üretim konvansiyonele göre daha meşakkatli ve fayda/ emek oranı henüz muallak. Endüstriyelleşmeye o kadar alışmışız ki tekrar eskiye dönmek de o kadar kolay değil, azim ve kararlılık istiyor. Lezzeti bulmak önemli.

Peki tüketici iyi gıdaya ulaşmak için ne yapmalı?

Organik üretimin zahmeti, prosedürü, konvansiyonele göre daha fazla. Maliyet farkları da fiyatlara yansıyor. Konvansiyonelle organik arasındaki fiyat farkı 10 sene öncesine göre biraz daha kapandı. Üstelik organik üretim bilinci arttığından beri konvansiyonel üretim de kendini iyi gıdaya doğru yönlendirdi. Demem o ki mutlaka içerik kısmını okuyup araştırsınlar. Her E kodlu içerik, sağlığa zararlı katkı maddesi olmadığı gibi, her “yeşil”, “doğal” yazan da organik veya iyi değildir. İyi ürün üreten üreticiye değer vermek lazım, bu yörenizde yıllardır geleneksel üretimini sürdüren bir firma da olabilir, genç birkaç girişimcinin açtığı bir şirket de... Hayalim tüm dünyanın organik ve iyi beslenmesi.

Hangi yerel gıdaları, ne tür yöntemlerle üretiyorsunuz?

Üretim tesisimiz Bartın yöresinde. Zonguldak, Bartın, Kastamonu hattı, Paflagonya Bölgesi’nde, öyle bereketli, şifalı ormanların içinde... Kızılcık, kuşburnu, gül, beyaz dut gibi yöreye has meyvelerle reçeller ve marmelatlar yapılıyor, organik ıhlamur, yöreye has ceviz, elma suyu ve pekmezle tatlandırılan yerli susamdan helva, kestane balı, el açması mantı ve börek çeşitleri var.

BARTIN MANTISI

Malzemeler: Hamuru için: 10 yumurta, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, 2.5 kilo un

İç harcı için: 1 orta boy soğan, 1 kg kıyma, 1 su bardağı pirinç, Tereyağı, zeytinyağı, Yarım bardak su, Tuz, karabiber, kırmızıbiber

Hazırlanışı: Soğanı ince kıyıp zeytinyağında kavurun. Kıymayı, baharatları ve tereyağını ilave edin. Pirinci kavurup suyunun çekmesini bekleyin. Hamuru yoğurup dinlendirdikten sonra orta kalınlıkta açın. 3 parmak kalınlığında kare şeklinde kesin. Soğumuş iç harcı 1 yemek kaşığıyla kestiğiniz kare hamurun ortasına koyup katlayın, fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Mantıları tepsiye dizip üzerine tavuk suyu ve tereyağı koyup üstü kapalı şekilde çevire çevire pişirin. Suyunu çekince üzerine tavuğun beyaz etlerini didikleyin.