Organik ketçap nasıl yapılır? Organik ketçap tarifi ve malzemeleri

En çok çıtır patates kızartması ile tüketilen ketçap, özellikle çocukların çok sevdiği bir sos. Çocukların sağlığı için evde organik ketçap yapmak çok kolay.

Organik ketçap malzemeler

1,5 kilo domates

2 adet orta boy soğan

3 kaşık zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay bardağı sirke

5 kaşık şeker

1 çay kaşığı tarçın

Tuz ve karabiber

Organik ketçap nasıl yapılır?



·Domatesleri güzelce yıkayın. Kabuklarını soymadan dörde bölün. Ardından soğanı ince ince doğrayın. Zeytinyağında karamelize olana kadar soteleyin. Domatesleri tavaya ilave edin ve sarımsakları ekleyin. Tuz, karabiber ve tarçını karışıma ilave edin. Sirke ve şekeri de ekledikten sonra bir saat kadat kaynatın. Önce blenderdan geçirin, sonra tel süzgeç ile süzün. Son olarak dolapta muhafaza etmek üzere şişelere doldurun. Organik ketçap hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

organik ketçap

organik ketçap malzemeler