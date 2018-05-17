53 yaşındaki Ş.A Balıkesir’de geçirdiği şiddetli kafa travması nedeniyle önceki gün Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayati tehlikesi devam eden Ş.A’nın beyin ölümü gerçekleşti.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörleri A.Ömer Atsal ve Fuat Çöken hastanın ailesiyle irtibata geçerek organ nakli için onay sürecini başlattı. Görüşmelerin ardından ailesi ve çocukları annelerinin organlarının bağışlanmasını kabul etmesinden sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü vakit kaybetmeden organ nakli için Bursa koordinasyon merkezi ile iletişime geçti.

Operatör Dr. Halit Ziya Dündar koordinasyonundaki organ nakil ekibi başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu alınan 2 böbrek ve karaciğeri ile korneaları organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderildi.

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