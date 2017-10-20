Orgeneral Akar'dan Baykal'a geçmiş olsun telgrafı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, tedavisi İbni-i Sina Hastanesi'nde devam eden Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun telgrafı gönderdi.

Akar, telgrafında Baykal'a acil şifa dilerken ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.