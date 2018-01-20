TSK'nın Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Genelkurmay Karargahı'ndan görüntüler paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin fotoğraflarda komutanların kamuflaj giymesi dikkat çekti. TSK'nın yeni kamuflajları da ilk kez görülmüş oldu.

Başbakan Binali Yıldırım da Genelkurmay Karargahı'na giderek Org. Akar ve komutanlardan billgi aldı.

Genelkurmay Başkanı Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda, sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gerecin hedef alınacağını bildirdi.

Akar, "Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir" dedi.

ORG. AKAR RUS VE ABD'Lİ MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı öncesi, gelen talep üzerine Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin gelen talep üzerine yapıldığı kaydedildi.

Orgeneral Akar

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER