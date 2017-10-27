Orgeneral Arif Çetin, Ampute Milli Takımı'nı ağırladı

Ziyaretçiler arasında bulunan kaptan Osman Çakmak, "Bugünden itibaren Avrupa'da ve dünyada şöyle bir demeç kullanılıyor; 'Çılgınca mücadele edip, kahramanca güldüler' dedi.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularından, Feyyaz Gözüaçık, Osman Çakmak, Fatih Şentürk, Kemal Güleş, Muhhamet Yeğen ve Teknik Direktör Uğur Özcan ile Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldi. Orgeneral Çetin, "Yüce milletimiz, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmamıştır, hiçbir zaman da unutmayacaktır. Hükümetimiz her zaman onlara sahip çıkmakta. Bugün buradaki program birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Sizleri Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve yüce milletimiz adına tekrar kutluyorum. Söylediğim sözler şahsi sözler değil, bütün milletimiz ve hükümetimizin selamıdır. Ben şahsi olarak değil, elçi olarak buraya geldim" ifadelerini kullandı.



Ampute Milli Takımı Kaptanı Çakmak ise şunları söyledi:



"Kendim Güneydoğu gazisiyim. Gazi olduktan sonraki süreçte benim başarım, devleti yöneten büyüklerimizin bizleri bağrına basmasından geliyor. Gazi olduktan sonra ben hayata küsmediysem bu; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bizleri sahiplenmesi ve hocalarımızın tedavi sürecimizde bizlere ayrı bir sayfa açmasından kaynaklanıyor. Bugünden itibaren Avrupa'da ve dünyada şöyle bir demeç kullanılıyor; 'Çılgınca mücadele edip, kahramanca güldüler.' Ampute Federasyonu olarak komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum."



Jandarma Genel Komutanı'nın daveti üzerine ziyarette bulunduklarını belirten Ampute Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık da şöyle konuştu:



"29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın davetine katılacağız. Vodafone Stadyumu'nda çok fazla seyirci vardı, heyecanlıydık. Milli Takım forması giyiyoruz, en iyi şekilde temsil etmen lazım. Çok şükür iyi şekilde temsil ettik diye düşünüyorum. Beni heyecanlandıran diğer olay da dışarı çıktığında insanların bize karşı olan yaklaşımları oldu. Yüz yüze olsun veya mesaj atmak olsun, ağladıklarını söylemesi bizleri daha çok neler yapmışız diye ayrı heyecanlandırdı."

Program sonunda, Ampute Milli Takım oyuncularına hediyeler takdim edildikten sonra arama kurtarma ekip köpekleri renkli görüntülere sahne olan ufak bir gösteri gerçekleştirdi.

Ampute Milli Takımı

Arif Çetin