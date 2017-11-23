Orgeneral Hulusi Akar: TSK içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde, ordusuna, "Peygamber ocağı" diyen gaziliği ve şehitliği mertebelerin en yücesi gören Türk milletinin, ordu-millet vasfının müstesna ve güzide timsalini teşkil ettiğini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK), binlerce yılık köklü tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de bağrından çıktığı asil milletin sevgisine, güvenine ve desteğine layık olmak için var gücüyle çalıştığını aktaran Orgeneral Akar, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da millete bir zilleti yaşatmaya ve TSK'nın tarihine kara bir leke sürmeye kalkıştığını belirtti.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet kademelerinin liderliği, milletin desteği, TSK'nın gerçek vatansever evlatları ve emniyet mensuplarının fedakarlıkları ile hain girişimin akamete uğratıldığını vurgulayan Orgeneral Akar, şöyle devam etti:
"Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek, asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini, yüksek bir şuur ve üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, yerli, milli ve modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü, ulusal ve uluslararası görevlerde ortaya koyduğu başarılı çalışmaları, bölge ve dünya barışına katkıları ve tüm bunları gerçekleştiren yüksek nitelikli personeliyle dünya ordularının saygı ve gıptayla takip ettiği önemli bir güçtür."
Mezun olan teğmenlere çeşitli önerilerde bulunan Akar, onlara güvendiğini söyledi.
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