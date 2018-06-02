Örgryte - Falkenbergs FF sahaya çıkıyor

Örgryte ve Falkenbergs FF, 03 Haziran 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 22 puanlı Örgryte 2. sırada bulunuyor, Falkenbergs FF 23 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Örgryte, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Falkenbergs FF, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 365. İddaa'da Örgryte kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Falkenbergs FF kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Örgryte son hafta oynanan IFK Varnamo maçında 2-1 yenildi.

Falkenbergs FF, IK Frej Taby karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Örgryte, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 2 gol yedi.

Falkenbergs FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Falkenbergs FF, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.