Örgryte - IFK Varnamo karşılaşma önü

Örgryte ve IFK Varnamo, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 19 puanlı Örgryte 1. sırada bulunuyor, IFK Varnamo 5 puana sahip ve 15. sırada. Örgryte, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. IFK Varnamo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 446. İddaa'da Örgryte kazanır 1.35, berabere biter 3.60, IFK Varnamo kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Örgryte son hafta oynanan IFK Varnamo maçında 2-1 yenildi.

IFK Varnamo ise Örgryte karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Örgryte, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Örgryte, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

IFK Varnamo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. IFK Varnamo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.