Örgryte - Norrby IF rakamlar

İsveç Superettan maçında Örgryte ile Norrby IF, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Örgryte 24 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Norrby IF 12 puanda ve 12. sırada. Örgryte, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Norrby IF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 207 kodlu maçı oynayanlar; Örgryte galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Norrby IF galibiyet oranı 5.50. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Örgryte son hafta oynanan IFK Varnamo maçında 2-1 yenildi.

Norrby IF ise Atvidaberg maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Örgryte, 12 gol attı ve 3 gol yedi.

Norrby IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Norrby IF, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.