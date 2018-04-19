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"Bu gülleri oluşturmak için, saçınızın orta kısmından örmeye başladığınız 3 ayrı örgüyü içe doğru sarmaya başlayın. Saça derinlik katmak için standart balık sırtı ya da Hollanda balık sırtı modelini tercih edebilirsiniz. Açan bir gül elde etmek için de örgüleri elinizle bollaştırmaya dikkat edin. Örgüleri teker teker yuvarlayıp tokayla tutturdukça ortaya gül modeli çıkacaktır"