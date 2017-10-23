Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, İbn-i Sina Hastanesi'nde 8 gündür tedavi altında bulunan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre; Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Orhan Gencabay, Baykal'ın kendisini 18 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası ziyaret ettiğini söyleyerek, "Şimdi iyi haberlerini bizzat hanımefendiden ve dostlarından aldık, zaten takip ediyorduk. İnşallah her şey çok daha iyi olacak, şifa bulacak başkanımız. Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

Orhan Gencebay

deniz baykal