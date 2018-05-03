Arif Sağ, MESAM başkanlığı yüzünden karşı karşıya geldiği Orhan Gencebay’a uluslararası dava açacağını açıkladı.
Şubat ayında MESAM’daki başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte istifa eden Orhan Gencebay, Arif Sağ baş- kanlığındaki yönetim kuruluna etnik ve mezhepsel örgütlenme imasında bulunmuştu.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Küba’da kanser tedavisi gördükten sonra geçen ay beyninden ameliyat olan Sağ, bir hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta sanatçı, Gencebay’ın nefret suçu işlediğini ve uluslararası yargıya gideceğini söyleyip ekledi: "Bunun peşini bırakmam."
Sağlığının iyiye gittiğini belirten Arif Sağ, kemoterapi tedavisinden sonra birkaç saat boyunca dengesi bozulduğu için hastane çıkışında otomobiline tekerlekli sandalyeyle götürüldü.
GENCEBAY'A DAVA KARARLILIĞI
ESKİ dostları karşı karşıya getiren tartışma, Orhan Gencebay’ın MESAM’ın (Türkiye Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) başkanlığından ayrılırken istifa dilekçesinde kullandığı sözlerle başladı. Başkanlık için tartışan ikiliden Arif Sağ, bu sözlerle ilgili Orhan Gencebay’a Türkiye’de ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor.
NELER OLMUŞTU?
Orhan Gencebay’ın şubatta MESAM’dan ayrılırken yazdığı istifa dilekçesinde “MESAM, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir” şeklindeki sözleri tartış- maya neden olmuştu. Arif Sağ, Orhan Gencebay’ın bu sözlerini mezhepçi bularak tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: “Görülüyor ki Sayın Orhan Gencebay, kendisinin temsil etmediği bazı etnik, inançsal ve kültürel değerlerin yönetim kurullarımızdaki temsiliyetinden rahatsızlık duyuyor.”
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Gencebay, Sağ’ın tepkisi üzerine “Asla böyle bir şey demedim, demem de mümkün değil. Bizim ülkemizde, din, dil, ırk farklılığı vardır ama ayrılığı kesinlikle yoktur. Mezhep ayrımına alet olaca- ğıma ölürüm daha iyi” diyerek istifa dilekçesindeki ifadelere açıklama getirmişti.
SONUNA KADAR GİDECEK
Tartışmalar devam ederken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kayyum atamasıyla birlikte Arif Sağ’ın MESAM’daki görevi sona erdi. Arif Sağ, önceki gün hastane çıkışında, “MESAM’ın baş- kanı olmak benim için bir şey ifade etmez ama bu nefret suçu, bunun peşini bırakmam. İş nereye giderse gidecek. Kimse kimsenin inancına laf söyleyemez. Uluslararası da dava açacağım” sözleriyle davadan vazgeçmeyeceğini vurguladı. Artık barışmalarının söz konusu olamayacağını da sözlerine ekleyen usta sanatçı Arif Sağ, MESAM’a yeniden aday olacağını söyledi.
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