HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, rol aldığı deodorant reklamı büyük ses getiren ünlü şarkıcı, basın mensuplarının “Uzun bir aradan sonra reklam filmiyle setlere döndünüz. Sinema ya da dizi teklifi gelirse kabul eder misiniz?” şeklindeki sorusuna, “Sinemayı düşünebilirim ve isterim. Ancak dizi benim için çok zor. O kadar vaktim yok” yanıtını verdi.



Gencebay, rol aldığı reklam filminden 2 milyon TL aldığı iddialarına dairse “Bu rakam doğru değildir” dedi.

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