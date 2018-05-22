Orhan Gencebay, önceki gün hayat arkadaşı Sevim Emre ile Bebek’teydi. Acelesi olduğunu belirten Gencebay’a gazeteciler, oynadığı deodorant reklamını sordu. Reklam için, “Çok güzeldi. Dünyada 12, Türkiye’de 1. olduk. Çok konuşuldu. Tepkiler güzeldi” dedi.

Ancak gazeteciler sanatçıya kötü yorumları da hatırlatınca "Birinci olmuş bir reklamın neresi kötüdür soruyorum size" diyerek tepki verdi.