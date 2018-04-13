Özel günlerde logosunu bu güne özel olarak tasarlayan ve ana sayfasına taşıyan Google, ' Doodle' adını verdiği bu özellikle birlikte özel günlerin hatırlanmasını sağlıyor. Daha önceden birçok konuda logosunu değiştiren Google, bu defa da Orhan Veli Kanık için bir Doodle hazırladı. Peki Orhan Veli Kanık kimdir? İşte Orhan Veli Kanık'ın hayatı ve şiirleri...

ORHAN VELİ KANIK DOODLE OLDU

Türk Edebiyatı'nın önemli şairleri arasında yer alan Orhan Veli Kanık, 104. yaş gününde Google tarafından unutulmadı. Daha önceden birçok önemli kişi ve önemli olayda logosunu değiştiren Google, bu defa da ünlü şair Orhan Veli Kanık için doodle hazırladı.

Ziyaretçiler, Google'ın ana sayfasına girdiğinde Orhan Veli Kanık için hazırlanmış olan Doodle'ı görüntüleyebiliyor. Doodle'da Orhan Veli Kanık'ın sahil kenarında omzunda ceketiyle havayı kokladığı görülüyor.

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı.

36 yıllık yaşamına birçok şiri, hikaye, deneme, makale ve çeviri sığdıran Orhan Veli Kanık, eserleriyle Türk Edebiyatı'nın unutulmazları arasında yer aldı.

Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950 günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken fenalık geçiren şair hastaneye kaldırıldı. Beyinde damar çatlaması yüzünden başlayan rahatsızlığın sebebi doktor tarafından anlaşılamadı ve Kanık'a alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi uygulandı ancak beyin kanaması geçirdiği sonradan anlaşıldı. Aynı akşam sekizde komaya giren şair gece 23.20'de komadan çıkamayarak Cerrahpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti.

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