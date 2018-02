Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 10’da 10’la başlayan, Fenerbahçe Doğuş ile zirve mücadelesi veren ve ligde son olarak Beşiktaş Sompo Japan’ı deplasmanda deviren Tofaş’ın başarılı başantrenörü Orhun Ene, HABERTÜRK'ten Ertuğrul Güneş'e açıklamalarda bulundu. İyi bir grafik yakaladıklarını dile getiren 51 yaşındaki coachun açıklamaları şu şekilde:



‘ŞAMPİYONLUĞA HAZIR OLMALIYIZ’

“Her kulübün hedefi şampiyonluktur. Ancak Türkiye güçlü bir lig. Burada şampiyon olan takımların ortak özellikleri var. Bütçe, taraftar ve camia önemli. Şampiyonluk uzak gibi görünse de bu organizasyonda yapıyı sürdürmek için her sene yapılan hatalardan ders alıp yapımızı geliştirmeliyiz. Her sene bir seviye daha kendimizi yukarıya çıkarmalıyız. Biz Avrupa’nın en iyilerini alıp fark yaratamayız. Planlı çalışıp bir gün şampiyonluk gelecekse ona göre hazır olmalıyız.”



‘KİMYAYI OLUŞTURUNCA GERİSİ GELİYOR’

“İyi bir sezon geçireceğimizi biliyorduk. İyi bir takım kimyası oluşturunca gerisi geliyor. İkinci durumdayız ama önümüzde çok maç var. Başarıda devamlı- lığı sağlamak önemli. Tofaş esasında organizasyon olarak her zaman çok başarılı bir kulüp. Şampiyonluk hafızası var. 3 sene önce basketbolu destekleyen yöneticilerle ortak bir plan yaptık. Bu planın uygulanmasında sadece sportif değil, organizasyon anlamında da yaşayacağımız gelişim doğru orantılıydı. Bu doğrultuda Tofaş’ın Türkiye’de farklı bir kulüp modeli ortaya koyduğunu ve Bursa’ya doğru mesajlar verdiğini düşünüyorum.”

‘CEDİ ÖRNEK BİR SPORCU’

“Cedi Osman’ın en çok beğendiğim özelliliği; örnek davranışı. Yeteneğinin ötesinde, hiçbir zaman geri adım atmayan bir oyuncu. Aynı enerjiyle iyi oynama adına basketbola odaklamasıyla ve pozitif enerjiyle takım oyuncusu olma gayretiyle fark yarattı. Her zaman hazır olan bir oyuncu. Genç basketbolcular için müthiş bir örnek.”



‘MİLLİ TAKIM REDDEDİLEMEZ"

“Milli formayı 200’ün üzerinde giydim, kaptanlık yaptım. Ne olursa olsun, davet edildiğimiz zaman profesyonelliği de düşünmeden basketbola ilk başladığımız heyecanla görev yaparız. Milli Takım’dan çok büyük şeyler elde ettik, saygınlık gördük. Ancak iki işi birden yapmak kolay değil. Teklifin geldiği süreçte ben de müsait değildim, şartlar da farklıydı. Ben olmamış olsam da şu anda orada çok değerli bir antrenör var. Ufuk Sarıca’nın Milli Takım’ın başında olması bizim organizasyonumuz için çok önemli.”



‘YILDIZ İHTİYACIMIZ VAR’

“Yabancı oyuncuların fazlalığının yarattığı sorunlar var. Genç isimler sorumluluk alamayıp, hazır olamıyorlar ve gelişemiyorlar. Ancak bu sadece aldıkları süreyle alakalı değil. Önemli olan yetenek bulmak ve onları geliştirmek. Bizim yıldıza ihtiyacımız var. Türk isimler, yabancıların süresini paylaşmalı ve yerine girdiğinde daha iyisini yapabilmeli.”



‘KAZANACAĞIMIZA İNANDIK’

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 80-78 yenerek yarı finale yükselmeleri nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden Orhun Ene, “Fiziksel yorgunluk olacak tabii ki ama sahada mental anlamda sonuna kadar oyunun içinde kaldık ve kazanacağımıza inandık” dedi. Ene’nin öğrencileri, yarı finalde bugün Beşiktaş’la oynayacak.