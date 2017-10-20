Halley Kuyruklu Yıldızı'nın arkasında bıraktığı parçacıkların dünya yörüngesiyle kesişip atmosfere girerek yanmasıyla oluşan Orionid meteor yağmuru her yıl Ekim ayında gerçekleşmektedir. Peki, 2017 Orionid meteor yağmuru ne zaman? Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmuru nasıl izlenir?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? 2017

Her yıl Ekim ayında gerçekleşen Orionid meteor yağmuru heyecanla bekleniyor. Orionid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler, 'Orionid meteor yağmuru ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu 'Orionid meteor yağmuru' şöleni her yıl 21-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmektedir.

Orionid meteor yağmurunda saatte 20 civarında meteor izlenebilecek.

Orionid meteor yağmuru şölenini gözlemleyebilmek için herhangi bir araç gereçe ihtiyaç yok, çıplak gözle kolayca izlenebilmektedir. Fakat hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Orionid meteor yağmurunu gözlemlemek daha kolay olmaktadır.

Uzmanların açıklamasına göre Orionid meteor yağmuru en iyi gece 1 ile 4 arası izlenebilmektedir.

2017'NİN EN SON GÖK OLAYI 13-17 ARALIK'TA

11-14 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen Perseid meteor yağmurunun ardından 20-21 Ekim tarihlerinde Orionid (Avcı) meteor yağmuru yaşanacak. 2017'nin en son gök olayı ise 13-14 Aralık tarihlerin Geminid (İkizler) meteor yağmuru olayı gerçekleşecek, saatte 120 kadar meteor görülebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

En son 1986’da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.

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