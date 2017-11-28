Orkan Çınar kimdir? Orkan Çınar kaç yaşında?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Manisaspor ile karşılaştı. Maçta forma giyen 21 yaşındaki Orkan Çınar, performansıyla göz doldurdu. Orkan Çınar'ın performansıyla birlikte futbolseverler de "Orkan Çınar kimdir?" diye araştırmaya başladı. Peki Orkan Çınar kimdir?

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

Orkan Çınar, 29 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Dortmund şehrinde doğdu. 2010 yılında henüz 13 yaşındayken performansıyla dikkat çeken Orkan Çınar, Borussia Berlin takımına transfer oldu. Borussia Berlin'de kısa süre forma giyen Orkan Çınar, 2011 yılında Wolfsburg'a transfer oldu ve U-17 takımında forma giymeye başladı.

U-17 forması giydiği Wolfsburg'ta ilk sezonda görev aldığı 25 maçta 11 gol atan Orkan Çınar, dikkatleri üzerine çekti. U-19 takımıyla 2013-2014 sezonunda grup birincisi olarak Almanya finallerine kaldı ancak yarı finalde elendiler.

Wolfsburg'ta 3 yıl boyunca forma giyen Orkan Çınar, 2014 yaz transfer döneminde Almanya 2. Lig Bundesliga takımlarından Greuther Fürth takımına transfer oldu. 16 Ağustos 2014 tarihinde SV Waldkirch ile oynanan DFB-Pokal birinci tur maçında şans bularak ilk profesyonel maçını oynadı.

2015 yılının Şubat ayında Gaziantepspor ile yarım sezonluk kiralık sözleşme imzalayan Orkan Çınar, 1 Mart 2015 tarihinde Kasımpaşa ile oynanan lig maçında ilk Süeper Lig maçına çıkmış oldu. Sezonun son maçında ise ilk kez 90 dakika forma şansı buldu.

2015-16 sezonunda Gaziantespor'a transferi gerçekleşti. Teknik direktör Mutlu Topçu'nun ilk 11 oyuncusu olarak düşündüğü Çınar, sezon boyunca ve orta sahanın sağ ve solunda görev aldı. 28 Ekim 2015'te Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ilk Süper Lig golünü attı. Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın 29. dakikasında sakatlanan Orkan Çınar'ın tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi ve sezonu kapattı.

Kasım ayında tekrar sahalara dönen futbolcu, genellikle ilk 18'de kendine yer buldu ve zaman zaman joker oyuncu olarak sahaya sürüldü. Mart-Nisan aylarında da zaman zaman sakatlığı nedeniyle kadroya giremese de son haftalarda tekrar 90 dakika forma şansı bulmaya başladı. Ancak Gaziantepspor sezon sonu küme düştü.

2017-18 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olmak için görüşmelere başladı. 24 Temmuz 2017 tarihinde Beşiktaş'a transfer olmuştur.

Orkan Çınar

Orkan Çınar kimdir?

Orkan Çınar kaç yaşında?

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