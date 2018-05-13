Orlando City - Atlanta United sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Orlando City, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Atlanta United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Orlando City 19 puanla 5. sırada, Atlanta United 22 puanla 2. sırada bulunuyor. Orlando City son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Atlanta United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 585. İddaa'da Orlando City kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Atlanta United kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Orlando City son haftadaki Philadelphia Union müsabasında 6-1 yenildi.

Atlanta United ise Toronto FC karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Orlando City, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

Atlanta United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atlanta United, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.