Orlando City - Chicago Fire maçı rakamları

Orlando City ve Chicago Fire, 27 Mayıs 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi Orlando City 19 puanla 7. sırada, Chicago Fire 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Orlando City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Chicago Fire, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 213 kodlu maçı oynayanlar; Orlando City galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Chicago Fire galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Orlando City son haftadaki Philadelphia Union müsabasında 6-1 yenildi.

Chicago Fire ise Houston 1836 karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Orlando City, 16 gol attı ve 13 gol yedi.

Chicago Fire ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chicago Fire, 5 gol atarken 8 gol yedi.