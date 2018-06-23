Orlando City - Montreal Impact düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Orlando City, 24 Haziran 2018 Pazar günü Montreal Impact takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:30. Orlando City 19 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Montreal Impact 15 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Orlando City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Montreal Impact, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 192 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Orlando City kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Montreal Impact sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Orlando City son haftadaki Philadelphia Union müsabasında 6-1 yenildi.

Montreal Impact ise New England Revolution karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Orlando City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Orlando City, kendi sahasında 17 gol attı, 15 gol yedi.

Montreal Impact, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Montreal Impact, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.