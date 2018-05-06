Orlando City - Salt Lake maçı öncesi rakamlar

Orlando City ve Salt Lake, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. 16 puanlı Orlando City 4. sırada bulunuyor, Salt Lake 10 puana sahip ve 13. sırada. Orlando City, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Salt Lake son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 611. İddaa'da Orlando City kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Salt Lake kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Orlando City önceki hafta San Jose Earthquakes mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Salt Lake ise RB New York karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Orlando City, 12 gol attı ve 10 gol yedi.

Salt Lake, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Salt Lake, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.