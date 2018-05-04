Orleans - Chateauroux maçı heyecanı

Orleans ve Chateauroux, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Orleans 45 puanla 12. sırada, Chateauroux 58 puanla 8. sırada bulunuyor. Orleans, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Chateauroux, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 209. İddaa'da Orleans kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Chateauroux kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Orleans önceki hafta CA Bastia mücadelesinde 0-1 kazandı.

Chateauroux ise Frejus St-Raphael karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Orleans, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Orleans, kendi sahasında 33 gol attı, 28 gol yedi.

Chateauroux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Chateauroux, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.