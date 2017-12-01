Orman işçilerinin zorlu mesaisi havadan görüntülendi

Türkiye'nin metrekareye en fazla ağaç düşen bölgelerinden Kırklareli'ndeki Istranca ormanlarında çalışan orman işçileri, geçimlerini sağlayabilmek için gün boyu yorucu mesailerine devam ediyor.

AA'nın haberine göre Kofçaz ilçesinin Kocayazı köyünde geçimlerini ormancılık ile sağlayan köylüler, günün ilk ışıklarında mesailerine hayvanlarıyla ilgilenerek başlıyor. Orman köylüleri, hayvanlarının yemlerini hazırlamaları sonrası evlerinden ayrılıyorlar.

Havanın aydınlanmaya başlaması ile köy kahvesinde toplanan işçiler, odun ateşinde demlenen çay ile kahvaltılarını yapmaları sonrası Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait üretim sahalarının yolunu tutuyor.

Kış mevsiminin ilk günlerindeki zaman zaman ayaza çalan serin havada traktör römorkunda yaklaşık 15 kilometre yolculuğun ardından üretim sahasına ulaşan işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince işaretlenen ağaçları bıçkı motoru ile keserek işlerine başlıyor. Ömürleri tükenen kuru dalları temizleyen işçiler, ormanların gençleştirmesine de katkı sağlıyor.

Kesilen tomrukları istifleyen orman işçileri, öğle saatlerinde ise odun ateşinde pişirdikleri çayı içiyor, evlerinden getirdikleri yiyecekleri hazırlayarak doğanın mis kokusu ve eşsiz güzelliğini seyrederek yiyor. İşçiler yemek molasının ardından mesailerine geri dönüyor.

İşçileri en çok soğuk hava zorluyor. Orman işçilerinin bir günlerini havadan da görüntüledi.

"ORMANDA ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Orman işçilerinden Sercan Koç, yaptığı açıklamada, kırsal bölgelerde yaşayan köylülerin geçim kaynağının ormanlar olduğunu söyledi.

Sabahın ilk ışıklarında mesailerine başladıklarını belirten Koç, havaların soğuması ile mesailerini zorluklarla sürdürdüklerini ifade etti.

Kar kışta bile mesailerine devam ettiklerini anlatan Koç, orman işçilerinin yorucu şartlar altında çalıştıklarını kaydetti.

Sercan Koç, birçok tehlike ile karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, "Kar kış olduğunda çok üşüyoruz ve bu nedenle zorlanıyoruz. Ormanda çalışmak kolay değil." diye konuştu.

Bazen ormanda kurdukları çadırlarda kaldıklarını aktaran Koç, ormanların köylülerin her şeyi olduğunu vurguladı.

Ormanlar olmazsa Balkan köylerinin de olamayacağını dile getiren Sercan Koç, "Günlük 80-100 lira kazanabilmek için çalışıyoruz. Biz ekmeğimizi ormanlardan kazanıyoruz. Biz geçimizi sağlarken ormanları da gençleştiriyoruz. Ormanları en iyi kollayan ve bakan bizleriz. Biz ormanlardan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bazen traktörümüzün lastiği patlıyor geri dönüyoruz. Her gün para kazanamıyoruz. Paramızı çok zor şartlar altında kazanıyoruz."

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Nüfer Yavuz ise ormanda özellikle çetin kış şartlarında çalışmanın çok zor olduğunu belitti.

Orman işçilerinin desteği ile ormanları gençleştirdiklerini anlatan Yavuz, tüm orman işçilerine teşekkür etti.

Yavuz, ormanlara en çok burada çalışan köylülerin sahip çıktığına dikkati çekti.