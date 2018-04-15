Türkiye Madenciler Derneği, Altın Madencileri Derneği, Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği ile kum ve çakıl taşı sektörünü temsilen Agrega Üreticileri Birliği, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen orman izin bedellerinin düşürülmesi için ortak açıklama yaptı.



Gazete Habertürk'ten Nehir Erdoğan'ın haberine göre açıklamada, Türkiye’de orman izin bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle arama ve işletme faaliyetlerinin sürdürülemez hale geldiği belirtilerek, “Tüm dünyada, madencilik faaliyetleri için ödenen mülkiyet izin bedelleri, toplam proje yatırımının yüzde 2’sini bulmazken ülkemizde orman arazilerinde bu oran yüzde 48’i bulmaktadır” denildi.



Kanada’da hektar başına yaklaşık 12 lira ödendiği, bu tutarın Türkiye’de ağaçsız orman alanlarında hektar başına 25 bin, ağaçlı alanlarda 50 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.



TÜM İZİNLER BİR YILLIK ORMAN ARTIŞINDAN AZ



Orman Genel Müdürlüğü’nün izin bedellerini sürekli artırdığını öne süren madenciler, Genel Müdürlüğün gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’ını, orman sayılan alanların binde 2’sini kullanan madencilerden aldığını savundu.



Türkiye’nin madencilik alanında 1620 milyar dolar net cari açık veren bir ülke olduğunu ifade eden madenciler, “Üstelik sanayimizin ihtiyacı olan maden ve metallerin ithalatına ödediğimiz para her geçen yıl artmaktadır. Orman izin bedellerinin sürekli artırılması Türkiye’yi üretemeyip ithal eden ülke konumuna getirmiştir. Madencilik sektörünün önünün açılması demek, Türkiye’nin ithalat kıskacından kurtulması demektir. Yerli ve milli sanayinin temellerinin sağlam atılması demektir” dedi.

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