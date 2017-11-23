Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan hava durumu uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, havaların soğumaya devam edeceğini aktararak, özellikle sürücülerin kar lastiklerini takmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün akılllı telefonlar için hizmete koyduğu uygulamayı hatırlatarak, yol ve hava durumunu takip etmelerini istedi.
Memleketi Afyonkarahisar’da katıldığı Termal ve Çamur Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, hava durumu konusunda uyarılarda bulundu.
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"PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"
Vatandaşların hava ve yol durumunu elektronik ortamda takip etmeleri ricasında bulunan Bakan Eroğlu şunları söyledi:
“Havalar soğumaya devam ediyor hatta kar yağışları başladı, hatta Ankara’nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Perşembe gününden itibaren Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerimizde yağışlar devam edecek. Diğer günlerdeki yağışları da göreceksiniz, hava sıcaklığı de iyiden iyiye düştü. Bir de şunu hatırlatmak isterim, bundan sonra özellikle otomobille seyahat edeceklere sesleniyorum, kar lastikleri tatma mecburiyeti var biliyorsunuz, onlara bir tavsiyem var. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün resmi web sitesinden mgm.gov.tr’den gidecekleri yol güzergahlarına ait bilgiler var. Gidecekleri noktaya yazıp buradan bakarlarsa yol durumunda ne var, sıcaklık veya don olayı var mı, yağmur veya kar var mı görme imkanları olacak. Basın mensupları vasıtasıyla bunun mutlaka duyurulmasını istiyoruz. Bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz akıllı telefonlar için bir hizmet başlattı. Bu uygulamayı akıllı telefonlarınıza indirdiğiniz zaman, bütün uydu görüntüleri, hava sıcaklıkları, rüzgar durumu, şiddetli yağış, vesaire konularda bilgileri buradan görmek mümkün. Bu uygulamayı indirerek bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını istiyorum.”
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