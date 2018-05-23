ABD'nin Oregon Eyaleti'nde geçen yaz yaklaşık 9 bin 500 hektar ormanlık alanı kül eden yangın çıkardığını kabul eden ergen yaşta bir çocuğa 36 milyon dolar para cezası verildi.

Avukatları "Görülmemiş acımasızlıkta" olarak niteledikleri cezaya itiraz etti. Ancak, davaya bakan yargıç, cezanın "çocuğun yol açtığı zararı aşmadığını" ileri sürerek itirazı kabul etmedi. Milyonlarca dolarlık ceza çocuğun ailesi tarafından taksitle ödenecek. 10 yıl boyunca ceza ödemesi harfiyen yerine getirilirse, kalan miktar yeniden mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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