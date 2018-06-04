HT Egeli'de yer alan habere göre, kentsel dönüşüm çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere 2. etabın temel atma töreninden sonra Örnekköy’de de ilk etabın temelini attı.

Merkezi hükümetin kentsel dönüşüm uygulamalarını da eleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Kentsel dönüşüm adı altında çeşitli uygulamalar yapılıyor. Bir tane bina yıkıp yerine bir tane sağlam bina yapmadılar bugüne kadar. Hazine arazileri üzerine siteler yaparak, inşaatını yandaşa verip, onu vatandaşa satmasını sağladılar” dedi. Kocaoğlu, 2008 yılında hazırladıkları 1/25 binlik planlarda tam 14 bölgede 4 bin 500 hektar yani 45 bin dönüm alanda kentsel dönüşüm yapmak üzere çalışma başlattıklarını hatırlatarak, sürece ilişkin bilgiler verdi.

YÜZDE 100 UZLAŞI

Tapu sahiplerini zorlayan maddeler olduğu için 6306 sayılı yasayı bugüne kadar hiç kullanmadıklarının altını çizen Kocaoğlu, “Belediye yasasıyla yüzde 100 uzlaşarak zoru, çok zoru başarmaya çalıştık. Adili, doğruyu, vatandaşın hakkının korunması için ne yapılması gerektiğini aradık. ‘Öyle bir uygulama yapalım, öyle bir model geliştirelim ki, vatandaşlarımızın yararına en mükemmeli olsun’ dedik. Çok uğraştık ama başardık. İlk meşaleyi Uzundere’nin birinci etabında yakmıştık. Sonra ikinci etabı geldi. Şimdi de Örnekköy’de temel atıyoruz. Hemşehrilerimiz bize inandılar ve kentsel dönüşümde 3’üncü ihaleye de çıktık” diye konuştu.

Kuyumcu terazisi

Kentsel dönüşüm projelerinde “kuyumcu terazisinden daha hassas” bir çalışmayla herkese eşit davrandıklarını ve herkese hakkını verdiklerini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Kimse mahallesinden, komşusundan ayrılmıyor. Bölgenin alt yapısını biz yapıyoruz, tapuları biz veriyoruz” diye konuştu.

6 farklı konut tipi yapılıyor

Toplam 3520 konut ve 338 adet iş yerinin yer aldığı 18 hektarlık proje alanında 6 ayrı konut tipi tasarlandı. Dönüşüm bölgesinde 30 dönüm yeşil alan ve rekreasyon alanı, semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan Belediye Hizmet Alanı ve 3 adet meydan ile açık ve kapalı otoparklar bulunacak. İlkokul ve ortaokul da 15 bin metrekare büyüklüğündeki tek bir yerde buluşturulacak.

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