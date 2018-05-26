ÖRSAD başkanı Kurt'tan iplik üreticilerine tepki

Döviz kurunda son dönemlerde yaşanan artışın tartışıldığı bugünlerde Örme Sanayicileri Dernek Başkanı (ÖRSAD) Fikri Kurt’tan iş dünyasına yönelik önemli bir eleştiri geldi. “Kendi sanayicimiz de güvensizlik ortamı sağlıyor” diyen Kurt, şu eleştirilerde bulundu.
“İplik fabrikaları, pamuk ipliğini satarken, Dolar ve Euro’nun artışını öne sürerek Örme ve Dokuma sektöründe faaliyet gösteren firmalara zorluk çıkartmaktadırlar. Bu ticaret şeklinin kabul edilecek bir yönü yoktur. İş yaşamında güven istiyoruz, istikrar istiyoruz. Devletimizden ve yöneticilerimizden bunu beklerken Türk sanayicileri de ateşe benzinle gittiğinin farkında olmalı. Kendi üzerimize düşen sorumlulukların farkında olalım. Güven ve istikrarı içimizde kimler bozuyor açık ve net olarak belli.”
“DOLAR KURUNDAN FAZLA ARTIŞ YAPIYORLAR”
Kurt, 2017 yılı sonunda 1 kg penye ipliğin fiyatının 13,70 liraya denk geldiğini belirterek, “Bugün 2018 Mayıs ayı sonuna geldik. Aynı 1 kg penye ipliğin fiyatı 17,50 – 20,00 TL arasında değişmekte. Yani 1 kg iplik 5 ayda yüzde 35 – 45 aralığında artış göstermiş. Dolar kurundaki artıştan daha yüksek bir artıştan bahsediyoruz” dedi.
“RANTÇILARA FIRSAT VERMEMELİYİZ”
“Belirtmek isterim ki; dolar ve euro baskısı altında olan Türkiye’mizde hammadde üreticilerinin (iplik sanayicileri) yapmış oldukları bu uygulama son derece mantıksız ve günümüz Türkiye’sine yakışmayan bir uygulamadır” diyen Kurt sözlerini şöyle tamamladı:
“Biz, Örme ve Dokuma işleriyle uğraşan tekstilin orta direği olarak benimsenmiş işletmeler olarak eşi görülmemiş bir ticari sistemi ya da oluşumu benimsemiyoruz. Tabi ki artan genel giderleri karşılamak için fiyat artışları yapılacak. Ama dün nasıl TL ile ticaret yapıyorsak bugün de TL ile devam edelim, bunu söylüyoruz. Sağduyulu olalım, kaos ortamı oluşturmayalım.”
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