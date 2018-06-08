Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Bahreyn, BAE, Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 5 ayında 10 milyar 527 milyon 552 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.
Söz konusu ülkelere geçen yılın ocak-mayıs döneminde 11 milyar 345 milyon 205 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu da geçen bir yıllık süreçte dış satımın yüzde 7,2 azaldığına işaret etti.
Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yer alan 6 ülke ihracatındaki 1 milyar 792,7 milyon dolarlık düşüşe karşın 9 ülkeye dış satımda 975,1 milyon dolarlık artış yaşandı.
Bu da bölge genelinde ihracatın 817 milyon 653 bin dolar azalarak kan kaybettiğini ortaya koydu.
İHRACAT DÜŞÜŞÜNE BAE YÖN VERDİ
Orta Doğu ve Körfez bölgesinde, yılın ilk 5 ayında ihracatın en fazla düştüğü ülke BAE oldu. BAE'yen geçen yılın ilk 5 ayında 1 milyar 574,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat, bu yılın aynı döneminde 757,6 milyon dolara geriledi. Bu da söz konusu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın, geçen bir yıllık sürede yüzde 51,9 azaldığını ortaya koydu.
BAE'nin ardından, mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın en fazla gerilediği ülkeler yüzde 17,4'lük oranla Irak ve Filistin oldu. Söz konusu dönemde ihracat, Irak'a 3 milyar 567 milyon dolardan 2 milyar 945,1 milyon dolara, Filistin'e ise 38,6 milyon dolardan 31,9 milyon dolara indi.
Orta Doğu ve Körfez bölgesine gerçekleştirilen ihracatta düşüş yaşanan diğer ülkeler ise yüzde 13,8 ile Suudi Arabistan, yüzde 10,9 ile İran ve yüzde 8,4 ile Lübnan oldu. Söz konusu dönemde ihracat, Suudi Arabistan'a 1 milyar 284,7 milyon dolardan 1 milyar 107,6 milyon dolara, İran'a 1 milyar 271,4 milyon dolardan 1 milyar 133 milyon dolara, Lübnan'a ise 378 milyon 857 bin dolardan 346 milyon 995 bin dolara geriledi.
EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI KATAR'A
Türkiye'den 2018'in ocak-mayıs döneminde Orta Doğu ve Körfez bölgesine gerçekleştirilen ihracat miktarına bakıldığında, en fazla artışın Katar'da yaşandığı görüldü. Söz konusu dönemde Katar'a ihracat yüzde 153,1 artarak 166 milyon 250 bin dolardan 420 milyon 848 bin dolara ulaştı.
Katar'ın ardından en fazla ihracat artışı yaşanan ülkeler, yüzde 124,8 ile Umman, yüzde 32,8 ile Bahreyn ve yüzde 27,3 ile Yemen oldu.
Ürdün, Suriye, KKTC, Kuveyt ve İsrail de ihracatta artış yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.
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