Orta gelirlilerin milli gelirden aldığı pay önemli ölçüde azaldı, para en zengin ilk yüzde 20’ye gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre geçen yıl Türkiye’de en zengin yüzde 20’nin milli gelirden aldığı pay 0.7 puan artarak yüzde 46.5’ten yüzde 47.2’ye ulaştı. En zenginlerin bir altındaki grup ise en çok fakirleşenler oldu. Bu grubun milli gelirden aldığı pay yüzde 21.5’ten yüzde 21.1’e indi. Tam ortadaki üçüncü grubun payı yüzde 15.2’den yüzde 15’e en yoksulların bir üstündeki ikinci yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise yüzde 10.7’den yüzde 10.6’ya indi. En yoksul kesimin payı ise yüzde 6.1’den 6.2’ye çıkabildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu verilerini milli gelir rakamları ile ete kemiğe büründürdüğümüzde ise 2016’nın orta direk için oldukça kötü geçtiği ortaya çıktı. TÜİK milli gelirin 2016’da 861 milyar dolardan 862 milyar dolara çıktığını açıklamıştı. Buna göre en zenginlerin bu gelirden aldığı pay 400 milyar dolardan 407 milyar dolara çıktı. Başka bir deyişle 6.4 milyar lira daha zenginlerin cebine girdi. Bu, sayıları 15 milyon 856 bin olan en zengin yüzde 20’nin her birinin cebine milli gelirden 64 dolar (223 lira) fazla para girdiğini gösteriyor.

ORTADAKİLERİN 20 MİLYAR LİRASI GİTTİ

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre en zenginlere giden para doğal olarak orta direkten sağlandı. Özellikle en zenginlerin bir altındaki yüzde 20’lik kesimden 3.2 milyar lira ve tam ortadaki yüzde 20’lik dilimden 1.5 milyar liranın el değiştirmesi dikkat çekiyor. Böylece zenginlerin altındaki yüzde 20’lik dilimden her bir fert 364 dolar (1.275 lira) gelir kaybına uğrarken ortadaki yüzde 20’den her bir insan 212 dolar (744 lira) fakirleşti.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 0.007 PUAN ARTTI

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir.

2016 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0.007 puan artış ile 0.404 olarak tahmin edildi.

MAAŞ VE ÜCRET GELİRLERİ % 49.7 İLE EN YÜKSEK PAYI ALDI

Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek pay, bir önceki yıl ile değişim göstermeyerek % 49.7 ile maaş ve ücret gelirlerine ait oldu. İkinci sırayı 2015 yılına göre 1 puan artış ile müteşebbis gelirleri (% 19.8), üçüncü sırayı ise 0.4 puan azalış ile (% 19.6) sosyal transfer gelirleri aldı. Müteşebbis gelirlerinin % 74.7’sini tarım dışı gelirler, sosyal transferlerin % 91.8’ini emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.

NÜFUSUN % 14.3’Ü YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALDI

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin % 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.4 puanlık düşüş ile % 14.3 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin % 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.7 puan azalarak % 21.2 oldu.