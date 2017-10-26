Ortadoğu'da kaybeden terör örgütlerinin yeni hedefi: Afrika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim'de meydana gelen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası Nijer ve Mısır'da da meydana gelen terör saldırıları, Ortadoğu'da büyük kayıp veren El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin terör saldırıları için yeni hedefinin Afrika olduğunu gösteriyor.
Terör örgütü DEAŞ, Irak ve Suriye'de büyük kayıplar verdikten sonra kendine daha güvenli bir liman arayışına girerken El Kaide terör örgütünün ise Sahra Altı Afrikası'nda saldırılarını ve ittifaklarını geliştirerek geleceğini güvence altına alacağına inanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde, SDG ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtmesi ve Rakka'nın DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini söylemesi ardından terör örgütlerinin Afrika'da konuşlanma süreci her geçen gün hızlanıyor.
NİJER EN BÜYÜK KAYNAK
Future Advanced Research'de terör uzmanı olarak araştırmalarda bulunan Ali Bakr, "DEAŞ'ın Rakka'daki kalesinin çöküşü, Kuzey Afrika'daki DEAŞ militanlarının birleşerek hareket etmesine neden olacak." analizini yaparken, "Sadece Tunus'tan 6500 militanın DEAŞ ve El Kaide saflarına katıldığını" aktardı.
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Batı ve Orta Afrika'da her geçen gün militan sayısını arttırdığını belirten Bakr, "El-Kaide'nin Nijer, Burkina Faso ve Nijerya gibi bölgelerde faaliyetlerini arttırarak militan toplama çalışmasına girdiğini" belirtirken özellikle Nijer'in terör örgütleri için yeni bir kaynak olduğunun altını çizdi.
4 Ekim'de ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM), ABD ve Nijer ortak devriye konvoyuna yapılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından yapıldığına inandığını belirten Bakr, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçtiğini ve Somali hükümetinin bölgedeki terör saldırılarının arkasında El-Kaide'nin alt kolu El-Şabab'tan şüphelendiğini söyledi.
Pentagon sözcülerinden Binbaşı Baldanza da Nijer'deki saldırı ile ilgili, "Saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını teyit edebilirim ancak saldırı ile ilgili detaylar soruşturma kapsamında olduğu için detaylar hakkında bilgi veremem" ifadelerini kullanmıştı.
Saldırıda ölen bir ABD askerinin eşi olan Myeshia Johnson, yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, kocasının ismini hatırlamakta zorlandığını ve bunun için kızgın olduğunu belirtmişti.
LİBYA VE MISIR SALDIRILARI
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini ve birçok militanın öldürüldüğünü açıkladı.
ABD daha önce de Libya bölgesinde bir DEAŞ kampına saldırı düzenlediğini ve 17 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.
Mısır'da Sina Yarımadası’nın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın bir askeri kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği bildirilmiş, Mısır Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü Temir er-Rifai tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası’nın kuzeyindeki El-Gavadis bölgesindeki kontrol noktasında yapılan silahlı saldırıda 6 askerin öldüğü belirtilmişti.
ASKERİ OPERASYONDAN DAHA FAZLASI GEREKİYOR
Analistler, Afrika'daki yeni terör dalgasına karşı yürütülen savaşın askeri operasyonlardan daha fazlasını gerektirdiğini belirtti. Afrika'daki yoksulluk sonucu insanların terör örgütlerine daha kolay katılmaya ikna oldukları belirtilirken temel ihtiyaçlarından yoksun kişilerin terör örgütleri çevresinde toplanmamaları için önlemler alınmasının gerektiğinin altı çizildi.
Ortadoğu'da başarıyla yürütülen ve sayılarının azaldığı bilinen DEAŞ militanlarının Afrika'da sayılarını arttırarak terör saldırılarına devam etmemesi için askeri güçten ziyade ekonomik sonuçlar üretilmemesi halinde El Kaide ve DEAŞ militanlarının sayısının Afrika'nın tamamında giderek artması öngörülüyor.