Ortadoğu'da kaybeden terör örgütlerinin yeni hedefi: Afrika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim'de meydana gelen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası Nijer ve Mısır'da da meydana gelen terör saldırıları, Ortadoğu'da büyük kayıp veren El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin terör saldırıları için yeni hedefinin Afrika olduğunu gösteriyor.

Terör örgütü DEAŞ, Irak ve Suriye'de büyük kayıplar verdikten sonra kendine daha güvenli bir liman arayışına girerken El Kaide terör örgütünün ise Sahra Altı Afrikası'nda saldırılarını ve ittifaklarını geliştirerek geleceğini güvence altına alacağına inanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde, SDG ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtmesi ve Rakka'nın DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini söylemesi ardından terör örgütlerinin Afrika'da konuşlanma süreci her geçen gün hızlanıyor.

NİJER EN BÜYÜK KAYNAK

Future Advanced Research'de terör uzmanı olarak araştırmalarda bulunan Ali Bakr, "DEAŞ'ın Rakka'daki kalesinin çöküşü, Kuzey Afrika'daki DEAŞ militanlarının birleşerek hareket etmesine neden olacak." analizini yaparken, "Sadece Tunus'tan 6500 militanın DEAŞ ve El Kaide saflarına katıldığını" aktardı.

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Batı ve Orta Afrika'da her geçen gün militan sayısını arttırdığını belirten Bakr, "El-Kaide'nin Nijer, Burkina Faso ve Nijerya gibi bölgelerde faaliyetlerini arttırarak militan toplama çalışmasına girdiğini" belirtirken özellikle Nijer'in terör örgütleri için yeni bir kaynak olduğunun altını çizdi.

4 Ekim'de ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM), ABD ve Nijer ortak devriye konvoyuna yapılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından yapıldığına inandığını belirten Bakr, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçtiğini ve Somali hükümetinin bölgedeki terör saldırılarının arkasında El-Kaide'nin alt kolu El-Şabab'tan şüphelendiğini söyledi.