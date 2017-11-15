Ortadoğu'yu savaşın eşiğine getiren Hariri-Velayeti görüşmesinde ne konuşuldu?

3 Kasım Cuma günü, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti'yi taşıyan uçak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a indi. Velayeti'nin Beyrut ziyareti, zaten Suriye, Irak, Yemen ve Bahreyn'de karşı karşıya olan İran ile Suudi Arabistan'ı bu kez Lübnan üzerinden karşı karşıya getiren bir dizi olayın da başlangıcı oldu.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Velayeti ile yaptığı görüşmenin ardından Kral Selman'ın daveti üzerine Riyad'a gitti. Hariri, 4 Kasım'da Riyad'da canlı yayına çıkarak, "İran'ın gidip de korku ve yıkım bırakmadığı bir yer yok. Hizbullah direniş savaşçısı olduğunu iddia ediyor ama silahlarını Suriyeliler ve Yemenlilere doğrultuyor. Bize uzanan habis eller kesilecek" sözleriyle İran'a yüklendi ve kendisi hakkında suikast planlandığını öne sürerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Hariri'nin Velayeti ile görüşmesiyle ilgili Tahran'dan da bir açıklama yapıldı. İran devlet televizyonuna konuşan Velayeti, "Hariri, görüşmemizde İran'ın Lübnan'ın içişlerine müdahale etmemesini istediğini söylüyor. Ama buna benzer bir şey söylemedi. Görüşmemiz gergin veya şiddetli değildi. Bunlar yalan." ifadelerini kullandı.
Velayeti açıklamasında, Hariri'nin İran ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini iddia etti.
Bu iddiaya cevap veren Hariri'nin ofisi, "Başbakan Hariri, hiçbir ülke için arabuluculuk teklif etmedi." dedi. Açıklamada Velayeti'ye, Hariri'nin İran'ın Yemen'e müdahalesinin durmasının İran ile Suudi krallığının ilişkilerinin gelişmesi için bir ön koşul olacağı yönünde bakış açısı sunulduğunun altı çizildi.
İki tarafın da hakkında farklı iddialar sunduğu Hariri-Velayeti görüşmesinin ardından, Ortadoğu'da tüm gözler İran-Lübnan-Suudi Arabistan üçgenin yaşanan gelişmelere çevrildi. Lübnanlılar Hariri'nin Suudi Arabistan'da zorla alıkonulduğunu ve istifa ettirildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili uzun süren sessizliğini dün bozan Hariri ise iyi durumda olduğunu ve birkaç gün içerisinde Beyrut'a döneceğini söyledi.
Fransa ziyareti sırasında konuyla ilgili konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, "Onun özgür olduğunu kanıtlayacak tek şey geri dönmesi" sözleriyle Hariri'ye Lübnan'a dönme çağrısı yapan isimlerden biri oldu ve sorunun bir hafta içerisinde çözülmemesi durumunda uluslararası hukuk yollarına başvuracaklarını vurguladı.
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