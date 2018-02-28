Ortadoğu’nun merkezi Gaziantep olacak

Türkiye’nin en büyük sekizinci şehri olan Gaziantep, sanayi yatırımları ile de göz dolduruyor. Sınırları içinde bir serbest bölge ile beş organize sanayi bölgesi (OSB) bulunan ve bu OSB’lerdeki 950 fabrikada 130 bin kişinin istihdam edildiği Gaziantep, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 2 milyarlık nüfusa 5 saatlik mesafede bulunuyor.

Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesi esnasında herkesin bu pazarlara erişmek için birbiri ile rekabet edeceğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, özellikle yabancı yatırımcılar için Gaziantep’in çok önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Ortadoğu’daki savaş durumuna değinen Şahin, “Bu ilelebet böyle gitmeyecek. Bölgemiz, özellikle Suriye ve Irak meselesi hal yoluna girdiği zaman, bölgenin ve Ortadoğu’nun fuar merkezi olacağız. Afrin yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak, Cerablus yeniden yapılanırken merkez Gaziantep olacak. Çünkü bu jeostratejik konum ve riskler yönetildiğinde büyük bir fırsata dönüşüyor” dedi.

Şahin, Gaziantep’te yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek kentsel dönüşüm projelerini ve bu yıl ilk kez katılacakları uluslararası gayrimenkul profesyonelleri fuarı MIPIM’de tanıtacakları projeleri İstanbul’da basın mensuplarıyla paylaştı.

MIPIM’e ilk kez katılacak

Şahin, her yıl mart ayında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen, 25 bine yakın gayrimenkul profesyoneli ve dünyadaki bütün büyük oyuncularının ziyaret ettiği MIPIM Fuarı’na bu yıl ilk kez katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Bu yıl 13-16 Mart’ta gerçekleştirilecek MIPIM’e katılma sebeplerinin söylem ve eylem birliği oluşturmak olduğunu vurgulayan Şahin, her konuda dünya ile aynı dili konuşamadıkları takdirde rekabeti yönetemeyeceklerini, dolayısıyla hiç bir hedefe ulaşamayacaklarını söyledi.

Şahin, “Gaziantep olarak özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Biz şehrimizi sadece kendimiz için değil, dünyadaki herkes için yaşanılır kılma noktasında çalışıyoruz. Bu nedenle dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e katılmak bizim için kaçınılmazdı. Hem dünyadaki trendleri görüp şehrimizi ona göre planlamak, hem de şehrimizi tanıtıp dünyadaki dev oyuncuları davet etmek istiyoruz” dedi.

“Çin, ABD, Avrupa’daki bir şehirle yarışıyoruz”

Gaziantep’teki yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum da yapan Şahin, dünyadaki değişimin ve gelişimin çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, dünyanın küreselleşme, sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını konuştuğunu belirterek, sürdürülebilir kalkınmanın tek başına ekonomik kalkınma olmadığını anlattı.

Kalkınmanın yerelde başladığına dikkati çeken Şahin, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için, Anadolu’daki bütün kalkınma hamlelerinin her bir noktasının analiz edilerek, güçlü ve zayıf tarafların ortaya konması gerektiğini ifade etti. Şahin, “Özellikle yerelleşme, demokratikleşme ve sivilleşme, artık Batı medeniyetinde oturmuş. Bu aşamalar belki yüzyıl önce gerçekleşmiş. Bizler şu anda yerelleşme ve sivilleşme üzerine demokrasimizin çıtasını yükseltmek ve hukuk devleti normlarında istediğimiz noktaya gelmek için çabalarken, yerel yönetim olarak da artık biz yalnızca Türkiye'deki herhangi bir şehirle yarışmıyoruz. Çin’deki bir şehirle yarışıyoruz, Amerika’daki bir şehirle yarışıyoruz, Avrupa'daki bir şehirle yarışıyoruz” dedi.

Dünyanın en rekabetçi 7’nci şehri

Gaziantep’in ihracatını, Türkiye ortalamasının iki katı artırdığını belirten Şahin, “Gaziantep, son 15 yılda her yıl ortalama yüzde 7.1 büyüyen Türkiye’nin en dinamik ve rekabetçi şehri. Gaziantep, Dünya Bankası En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesi’nde de en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçildi. Şehrimiz, bilimsel ve teknolojik veriler ışığında ‘ekonomik gelişme konusunda başarılı ve ilgi çekici’ olarak değerlendirildi. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesinin yeraldığı Gaziantep 6,5 milyar doları aşkın yıllık ihracatı ile tek başına 172 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştiriyor. Gaziantep, uluslararası uçuşların yapıldığı havaalanı, karayolları, demiryolu bağlantıları ve şehiriçi gelişmiş ulaşım sistemleri ile lojistik bir üs. 2 milyar kişiye ve dünyanın önemli şehirlerine 5 saatlik uçuş mesafesinde. Bu durum, Gaziantep’e rekabet gücü ve cazibe getiriyor” dedi.

Şahin, şehri yüksek teknolojiye geçirmek için hangi alanlarda yatırım yapmaları gerektiğine ilişkin araştırmalar yaptıkları belirterek, makine ve kimya sanayisinin şehir için stratejik sanayiler olduğunu vurguladı. Şahin, buna yönelik olarak Gaziantep’te polimer ve inovasyon merkezi kurma kararı aldıklarını kaydederek, şehrin kendi ayakkabı markasını üretmek için çalıştıklarını ve sanayicileri markalaşma ile tasarım üzerine teşviklere yönlendirdiklerini söyledi.

6,5 günde şirket kurulabiliyor

Dünya Bankası İş Yapma Raporu’na göre Gaziantep’te ortalama 6,5 günde şirket kurulabildiğine dikkat çeken Şahin, “Şehrimizde yabancı firmaların kolaylıkla üretim ve ticaret yapabilmesini sağlayacak uluslararası düzenlemeler geçerli. Şehrimizde güçlü ticaret altyapısı ve rekabetçi yatırım koşulları mevcut. Bin 300’ü aşkın yabancı şirket şehrimizde faaliyet gösteriyor. Ben herkesi özellikle yabancı yatırımcıları davet ediyorum. Şehrimizin nüfusu iki milyon, ancak Gaziantep’te yerleşik bir firma 2 milyarlık bir pazara 5 saat gibi çok kısa bir zamanda ulaşabiliyor. Eminim ki Gaziantep’e gelen yatırımcılar, gelecekte en kazançlı çıkacak yatırımcılar olacaktır” diye konuştu.

Şahin, geçen yıl Gaziantep Havalimanı'ndan 3 milyon yolcu taşındığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sonu verdiği müjde ile havalimanının kapasitesinin 5 milyon yolcuya çıkacağını belirterek, “Bu da yabancı yatırımcı için bir cazibe yaratacaktır” dedi.

Gastronomi başkenti

Gaziantep’i tanıyanların, “Sadece yemeklerinden dolayı bile AB’ye hiçbir koşulsuz, direkt girmesi gerekir” dediğini belirten Şahin, “Antik şehirleri, restore edilen tarihi eserleri, tematik müzeleri, gelişmiş hizmet altyapısı ve lezzetli yemekleri ile Gaziantep, 2017 yılında 1,5 milyon turisti ağırlayan destinasyon merkezidir. Üyesi olduğu UNESCO Creative Cities Network ile şehrin gastronomik zenginliği tescillenmiştir” dedi.