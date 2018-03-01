'Ortak akıl toplantıları önemli'

Kurumlara ve kişilere gelişim eğitimleri ve organizasyonel dönüşüm danışmanlığı hizmetleri sunan DC Akademi, “Organizasyonel Sağlık Webinar Serisi”nin ilkini düzenlendi. “Moderatörlük toplantısı (Ortak Akıl toplantısı)” konusunun işlendiği webinar, DC Akademi Yönetici Ortağı Dr. Çağlayan Bodur tarafından gerçekleştirildi.

Düzenlenen moderatörlük toplantısı webinarında, kurumun çalışanlarını sürece katarak ortak akıl ile karar alması, değişimi yönetmesi, problem çözmesi, strateji ve süreçleri oluşturması konuları değerlendirildi. Kurumun sürdürülebilirliği açısından strateji kadar organizasyonel sağlığın da oldukça mühim olduğu vurgulanan toplantıda alınan kararların ve hedeflerin çalışanlara benimsetilmesi açısından çok önemli olduğu belirtildi.

Düzenlenen webinarda, gerçekleştirilen moderatörlük toplantısı sonrasında aksiyon alınmasının inandırıcılık ve motivasyon açısından çok etkileyici olduğu konularına da değinildi.

DC Akademi Yönetici Ortağı Dr. Çağlayan Bodur, webinar sırasında şirketlerin stratejisi kadar organizasyonel sağlığa da önem vermeleri gerektiğini vurgulayarak “Bazen ikinci plana atılıyor olsa da başarının sırrı organizasyonel sağlıktan geçiyor. Çalışanları özgür bir ortamda, problem çözme veya değişim sürecine katarsanız, onların görüşlerine daha çok önem verdiğinizi gösterirsiniz. Bu da değişim sürecini benimsemelerini ve süreçte daha aktif rol almalarını sağlar” dedi.