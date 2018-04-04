Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, görüntülerde arkadaşlarıyla gece kulübünde eğlenmeye gelen Alkan Uçarer'ın bindiği araç bir süre sonra kulübe doğru ateş açıyor. Yaşanan çatışmada Uçarer hayatını kaybetti. Çatışma esnasında bir arabının altına girerek saklanan çiçekçi kadın son anda ezilmekten kurtuluyor. Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülen soruşturmada kapsamında gözaltındakı 7 kişi adliyeye gönderildi.

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