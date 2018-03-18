Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Melek C., bugün akşam saatlerinde çalıştığı özel bir şirketten çıkarak evine gitmek için otomobiline bindi. Melek C. kullandığı otomobille Turgutreis Caddesi'nde seyir halinde iken aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından Timur Altay'a ait markete hızla girdi.

KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

DHA'nın haberine göre; kazadan 15-20 saniye önce marketin önünde oturan ve karşıdaki komşu markete geçen evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Timur Altay, saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

Melek C. ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı, olay yerinde göz yaşlarına boğuldu. Kazayı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Otomobil ise marketin içinden çekici ile çıkartılıp götürüldü.

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