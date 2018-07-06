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FATİH TERİM'İN GÖZÜ DENAYER'DE



Denayer ile sürekli dirsek temasında bulunan Fatih Terim, 9 Ağustos’a kadar hiçbir takıma imza atmamasını istedi. Bu tarihe kadar M.City’nin elinde kalırsa hem Premier Lig’de transfer sezonu kapanacağı, hem de 25 kişilik kadroya girmesi zorlaşacağı için Belçikalı oyuncuyu bir kez daha kiralamayı umuyor. M.City ise Denayer pek çok takımla görüşmeler yapıyor.

(Fotospor)