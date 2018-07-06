SERDAR GÜRLER'E ASLAN DA TALİP
Ortalık karıştı... İç transferde Ryan Donk ve Eray İşçan ile sözleşme uzatıp, Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan, Muğdat Çelik'ten sonra gözünü Serdar Gürler'e dikti. Galatasaray'ın, geçen sezonun sonlarına doğru performansını yükselten 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş ile yarıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın dün Osmanlıspor ile bir görüşme yaptığı bildirildi.
(Fotomaç)
Bir süredir Galatasaray’a dönmek için tüm bağlantılarını kullanan Sneijder beklediği yanıtı alamadı. Bunun üzerine menajeri Guido Albers’ten sürpriz bir hamle geldi. Yönetime başvuran Albers, Sneijder’in sözleşmesinde yazan, “tazminat” maddesinin kaldırılmasını talep etti. Galatasaray yönetimi bu teklifi reddederken, Sneijder’e Fenerbahçe veya Beşiktaş’tan teklif gelmiş olabileceği iddiası kulüpte konuşulmaya başlandı.
Wesley Sneijder gibi Galatasaray’a dönmek için şartları zorlayan Lukas Podolski’ye de olumsuz cevap verildi… son 15-20 gündür Sneijder gibi Podolski de, Sarı-Kırmızılılar’a dönmek için tüm bağlantılarını kullanmıştı. Fakat Terim, Sneijder gibi Poldi’ye de olumsuz cevap verdi.
(Fotospor)
DENAYER OLMAZSA VAISANEN
İtalyanlar, SPAL’ın sezon başında 200 bin euro’ya AIK’dan aldığı Sauli Vaisanen’i satışa çıkardığını iddia etti. 1.88’lik Finli stoper için Lugano ve Hajduk Split’in yanı sıra G.Saray’ın da İtalyan ekibiyle temas kurduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların Vaisanen’in bonservisi için Spal’a 500 bin euro teklif ettiği iddia edildi.
FATİH TERİM'İN GÖZÜ DENAYER'DE
Denayer ile sürekli dirsek temasında bulunan Fatih Terim, 9 Ağustos’a kadar hiçbir takıma imza atmamasını istedi. Bu tarihe kadar M.City’nin elinde kalırsa hem Premier Lig’de transfer sezonu kapanacağı, hem de 25 kişilik kadroya girmesi zorlaşacağı için Belçikalı oyuncuyu bir kez daha kiralamayı umuyor. M.City ise Denayer pek çok takımla görüşmeler yapıyor.
(Fotospor)
FATİH TERİM, TARIK ÇAMDAL'I İKNA ETTİ
Fatih Terim, 4 yıl önce 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Eskişehir'den alınan Tarık Çamdal'ı kulüpten ayrılmaya ikna etti. Böylece sarı kırmızılılar, yıllardır yüklü kontratıyla da tartışma konusu olan Çamdal'ın bu sezon alacağı 1.6 milyon Euro'dan kurtulmuş oldu. Galatasaray'da adeta bir kangrene dönüşen 'Tarık Çamdal sorunu' çözüldü. Fatih Terim, Çamdal'ı takımdan ayrılmaya ikna etti. Terim, "Ayrılıklar da G.Saray'a yakışan şekilde olmalı" diyen Terim, takımda düşünmediği Çamdalı ile yöneticilerin değil kendisinin görüşmesinin daha şık olacağını söyledi.
Terim, 1 yıl daha kontratı olan Çamdal'ı karşısına alıp konuştu ve 4 yıllık inadını kırdı! Böylece kulüp, önemli bir mali külfetten kurtulmuş ve adeta bir transfer geliri elde etmiş gibi oldu. Zira Çamdal, kalsaydı. 1 milyon 605 bin Euro alacaktı.
Terim, "27 yaşındasın, yeteneklisin ve önünde uzun bir kariyer var. 4 yıldır G.Saray'dasın. Kulüp şampiyonluklar yaşamanı sağladı. Sana da yakışır bir şekilde ayrılmak düşer. Kulübün UEFA kısıtları gereğince mali durumu ortada" diyerek, Çamdal'ı ikna etmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu da görüşmenin hemen ardından hemen kulüp arayan başladı ama bulana kadar takımla da idmanlara çıkacak. Performansı yüzünden birçok kez kadro dışı kalan, 2016-17'te eski kulübü Eskişehirspor'da kiralık olarak oynamıştı
(Fanatik)
UEFA kararı sonrasında oyuncu satışını gündemine alan Galatasaray'ın Younes Belhanda planı tutmadı. Belhanda'nın Dünya Kupası'ndaki performansından umutlu olan sarıkırmızılı kulüp Faslı 10 numara için beklediği teklifleri alamadı. Fas, Dünya Kupası'nda grubunda sonuncu olup elenirken, Belhanda da Rusya'da vasatı aşamadı. Şu an tatilde olan Belhanda transfer iddialarına son noktayı koydu. "4 milyon Euro bile verseler Galatasaray'dan gitmem'' diyen yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelecek olası tekliflere kapısını kapattı.
Belhanda'nın yakın çevresine, "Ben şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'ı tercih ettim. Sevilla'ya gitmedim. Ne kadar doğru bir karar verdiğim ortada. Şampiyonlar Ligi için sabırsızlanıyorum. 28 yaşında, para için G.Saray'dan ayrılmam'' dediği öğrenildi.
Faslı 10 numara ile eski takımı Nice dışında ilgilenen Avrupa'dan kulüp yok, Nice de Galatasaray kadar Belhanda'ya maaş bütçesi ayıramıyor.
(Fanatik)
NDIAYE, WOLVERHAMPTON'I REDDETTİ
Badou Ndiaye eski takımı Galatasaray'da forma giyebilmek için Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi.
Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul eden Badou Ndiaye artık beklemeye geçti. Yıldız futbolcu şimdi Galatasaray'ın Stoke City ile anlaşmasını bekliyor.
(Fotomaç)
KAMIL GLIK MÜJDESİ
Galatasaray'ın stoper için düşündüğü isimlerden Kamil Glik ile Monaco yol ayrımında... Fransız ekibinin, maaşında indirim yapılmasını kabul etmeyen Polonyalı oyuncuyu gönderme kararı aldığı belirtiliyor. 30 yaşındaki Glik için Cimbom'un kiralama konusunda devreye girebileceği bildirildi.
(Fotomaç)
GALATASARAY, ABOUBAKAR İÇİN DEVREDE
Piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gösterilen Aboubakar ile ilgili bugün Portekiz basınından bomba bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, Galatasaray'ın Abou'yu transfer edebilmek için girişimlere başladığını yazdı.
Sarı Kırmızılılar'ın tıpkı Beşiktaş gibi yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği öğrenildi.
(Fanatik)
İspanyol basını, hem kanat hem de forvet oynayabilen bir futbolcu arayan Celta'nın listesinde sarı-kırmızılı ekipten Garry Rodrigues, Guingamp'tan Clement Grenier ve Monterrey'den Çesar Montes'in yer aldığını açıkladı. Celta'nın yakında Galatasaray'la temasa geçip resmi teklif sunması bekleniyor. Aslan, Garry için en az 15 milyon euro istiyor.
Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu da renklerine bağlamıştı.
BETİS'E PAHALI GELDİ
Rodrigues için Real Betis'in de nabız yokladığı ancak istenen bonservis ücretini pahalı bularak geri adım attığı kaydedildi.
(Fotomaç)
TOLGA CİĞERCİ SERBEST KALABİLİR
Galatasaray'da Tolga Ciğerci krizi devam ediyor. Tolga'nın sözleşmesinde 6 hafta idmana çıkmazsa sarı-kırmızılı kulübün tek taraflı fesih hakkının olduğu öğrenildi. Galatasaray'da 2 milyon Euro garanti para kazanan Tolga Ciğerci yüksek yıllık ücreti nedeniyle teklif alamıyor. Tolga 5 hafta daha idmana çıkmazsa sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkı bulunuyor.
(Fotomaç)
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