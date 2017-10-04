MEB Müsteşarı Yusuf Tekin:Türkiye'deki eğitim sistemini tepeden tırnağa revize etmek gerekiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Türkiye'deki eğitim sistemini tepeden tırnağa revize etmek gerektiğini belirterek, "Bu sınav odaklı, başarıyı sınava ve sınav başarı notuna endeksleyen anlayışı terk etmek gerekiyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yeni düzenleme öncesinde konunun paydaşlarıyla bir araya geldiğini dile getiren Tekin, konuların derinlemesine görüşüldüğünü söyledi.

Yusuf Tekin, 2013'te Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kurgulanırken değişik çalışma grupları oluşturulduğunu aktararak, "Akademisyenler, gazeteciler, aydınlar, eğitimle alakalı sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve idarecilerin katılımıyla 200'ün üzerinde çalıştay yaptık. Hala kayıtları ve notları elimizdedir." diye konuştu.

Kademeler arasındaki geçiş sistemine ilişkin üniversitenin düzenlediği çalıştayda notlarını alacaklarını belirten Tekin, katılımcılara teşekkür etti.

"FİKİR ALIŞVERİŞİ DEVAM ETMELİ"

Tekin, Türkiye'de eğitim sistemiyle alakalı tartışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tartışmalar maalesef kademeler arasındaki sınav üzerine kurgulanıyor. Burada eğitim alanında çalışma yapmış çok sayıda arkadaş var. Bir eğitim sistemini değerlendirmek, analiz etmek, parametre değişikliklerini izlemek sadece sınav sistemleri üzerinden yapılmamalı. Sınav sistemleri bu değişimin bir göstergesi değil. Bu değişim içerisindeki küçük bir nüans olsa gerek. Maalesef Türkiye'de bu çok yoğun olarak tartışılıyor. Aslında bu tartışmalar, 'Eğitim sistemi çok değişiyor.' önermesini delillendirmeye çalışmak aslında Türkiye'deki eğitim sistematiğinin değişmesini engelleyen bir önerme. 'Zaten çok değiştirdiniz. Artık değiştirmeyin.' demek aslında değişmeyen bir şeyi değiştirmeye yönelik iradeyi zayıflatmak için oluşturulan bir önerme kişisel kanaatim. Türkiye'deki eğitim sistemini tepeden tırnağa revize etmek gerekiyor. Bu sınav odaklı, başarıyı sınava ve sınav başarı notuna endeksleyen anlayışı terk etmek gerekiyor."

Eğitimde reform tartışmaları konusunda kademeler arasındaki geçişin ufak bir alan işgal ettiğini vurgulayan Tekin, fikir alışverişinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Müsteşar Tekin, sınav sistemlerinin veya kademeler arası geçişin tartışılmasının eğitimin tartışılması olmadığını ifade etti.

"ŞU AN ÇALIŞTIĞIMIZ MEKANİZMA YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİSİ DE BARINDIRIYOR"

Şu anda üzerinde çalıştıkları mekanizmanın tek başına temel eğitimden ortaöğretime geçişi değil yüksek öğretime geçişi de barındırdığını anlatan Tekin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile uzun zamandır beraber çalıştıklarını kaydetti.

Çalıştayın açılışında İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Özden kısa birer değerlendirme konuşması yaptı.

Basına kapalı devam eden çalıştayda, "Eğitimde Kademeler Arası Geçiş", "Geçmişten Günümüze Ortaöğretime Geçiş Sınavları", "Lise Türlerine Göre Seçme ve Yerleştirme Sorunları" konularında oturumlar gerçekleştirilecek.

Çalıştayın yarınki bölümünde ise "Geçmişten Günümüze Ortaöğretime Geçiş Oturum Raporunun Müzakere Edilmesi", "Lise Türlerine Göre Seçme ve Yerleştirme Sorunları Oturum Raporunun Müzakere Edilmesi", "Eğitimin İhya ve İnşası Türkiye'nin İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi" oturumları yapılacak.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş da "Ortaöğretime Geçiş Süreci ve Çözüm Önerileri" başlığında bir sunum gerçekleştirecek.

Yusuf Tekin