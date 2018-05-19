Tukuç, Güler'in de desteğini alarak araç için gerekli malzemeleri topladı ve yaklaşık 4 ayda okulun atölyesinde "go kart" aracını tamamladı.Test sürüşlerini de başarıyla gerçekleştiren Tukuç, aracı yaparken babası ile bir makine mühendisinden yardım aldığını söyledi.



Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Tukuç, "Babama bu konuyu açtığımda çok inanmamıştı doğrusu ama ben bunu başardım. Önceleri aracın motorunu jeneratör motoruyla yapmaya karar verdim ama olmadı. Daha sonra motosiklet motoruyla denemeye karar verdik ve başardık. Bu sefer daha maliyetli oldu. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Amacım bu çalışmaları geliştirip, profesyonel işler yapmak." dedi.





Projede Tukuç'a yardımcı olan öğrencilerden Ahmet Harun Çekmen de gerekli bütün parçaları kendi imkanlarıyla topladıklarını ve aracı ürettiklerini ifade etti.Fen bilgisi öğretmeni Güler de ilk sunulduğunda projeyi pek önemsemediğini belirterek, "Öğrencilerin ısrar etmesi bir süre sonra beni de umutlandırdı. Açıkçası böyle bir aracın ortaya çıkacağını tahmin etmiyordum. Öğrencilere gereken destekleri verdik ve bekledik. Gerçekten de inandıkları hayali gerçekleştirdiler. Umarım hep böyle azimli ve kararlı olurlar." diye konuştu.