Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada

Şanlıurfa Yenişehir Mahallesi'nde okuldan çıkan iki grup kız öğrenci yakındaki bir parkta tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; sebebi bilinmeyen tartışmada kız öğrenciler daha sonra saç saça kavgaya tutuştu. Birbirinin saçını çekip, tekme atan kız öğrencilerin kavgasını izleyen erkekler ise bir yandan 'vur, parçala' diye tezahürat yapıp, diğer yandan yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Ne zaman çekildiği bilinmeyen kavga görüntüleri, bazı öğrenciler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.